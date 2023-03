Bofuri : Je suis pas venue ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense Tome 3

Personne n'aime avoir mal, non ? ! Dès le début du deuxième événement, Maple et Sally se font déjà remarquer... pour le plus grand malheur des administrateurs du jeu ! Alors que les deux amies profitent tranquillement de l'aventure sans se douter de la prise de tête qu'elles représentent, elles vont devoir faire face à un nouvel ennemi. Et non des moindres, puisqu'il s'agit d'une fausse Maple !