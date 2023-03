La pudeur du soignant. Emois et résonances de la première toilette des élèves aides-soignants

Si le respect de la pudeur des patients représente un enjeu majeur de l'enseignement du soin, qu'en est-il de la pudeur des soignants ? Cette thématique inédite est au coeur de cet ouvrage où des élèves aides-soignants parlent de leur propre pudeur lors des premières toilettes. Par le travail du récit où ils engagent leurs mots et représentations, ceux-ci prennent confiance et autorité sur leur expérience. La toilette est un acte quotidien qui confronte le soignant avec les dimensions les plus refoulées, les plus tabous et les plus cachées de notre intimité et de notre condition humaine commune : sexualité, désir, peur, mort, déjections, honte, dégout, crainte, déformation et amputation des corps. Le travail de soin des aides-soignants est plongé dans ce qu'il est impudique d'exposer. Cet ouvrage donne voix à ceux que l'on n'entend pas, fait entendre ce qui ne se dit pas, ce qui doit demeurer caché et souhaite contribuer ainsi à la reconnaissance de leur métier et de sa complexité psychique.