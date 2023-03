Islande. 135 sites naturels à découvrir

Suspendue au Septentrion, l'Islande ne ressemble à aucun autre pays. En équilibre sur le Rift médio-atlantique, l'île est une terre de contrastes : le feu côtoie la glace, les aurores boréales illuminent les déserts de l'intérieur, le monde des elfes s'oppose à la haute technologie. Dans cette foule de contraires où la Nature intacte s'exprime pleinement, le voyageur doit savoir se repérer entre geysers, coulées de laves fumantes, falaises abruptes, chutes d'eau vrombissantes et volcans en sommeil. Ce guide fournit les clés de cette découverte. Son approche originale, par secteurs géographiques, détaille point par point les sites immanquables du pays. Il révèle aussi les itinéraires les plus secrets pour découvrir une Islande encore plus insolite.