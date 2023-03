Biche, lion, poussin. Retrouve la famille des animaux

Quelle est la femelle du cerf ? Comment s'appelle le petit de la poule ? Quelle est la famille du marcassin ? En tournant les pages et en s'aidant des fonds colorés, l'enfant réunit pour chaque famille : la femelle, le mâle et le petit. Un livre amusant et élégant, pour s'initier à la biologie des animaux. A partir de 3 ans.