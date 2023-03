Pierrot et ses amis de longue date se retrouvent quotidiennement au café du quartier. Ils y partagent des dîners et des parties de cartes très animées. La plupart du temps, la légèreté et l'insouciance prennent le dessus sur leur quotidien. Claude, un nouveau venu, se joint à eux. Il est différent. Une profonde amitié se noue avec Pierrot, jusqu'au jour où un événement inattendu vient tout faire basculer, laissant Pierrot seul face à une situation qu'il n'accepte pas. Il essaye de comprendre ce qui est arrivé et remet tout en question. Qui est ce mystérieux Claude ? Que veut-il vraiment ? Et si tout ceci n'était qu'une manipulation ? La Latitude des Chevaux est une histoire puissante sur le passage du temps, la force de l'amitié, la folie du mensonge et le désir, parfois, de tout recommencer. "Une galerie de personnages attachants. Un style simple, un ton pudique". Page Magazine "Des mots et un ton justes". Le Pèlerin Magazine "Un beau roman sensible sur l'amitié et le temps qui passe". Bibliothèque pour tous Romancière et parolière, Sylvie Argondico est l'auteur de plusieurs oeuvres dont J'étais enfant à Nantes dans les années 60 et Le Toubab de Saint-Louis, pour lequel elle a obtenu le prix européen de l'ADELF. Initialement paru aux éditions Anne Carrière en 2003, La Latitude des Chevaux a obtenu le prix du Lions Club de l'Ouest et a été sélectionné pour plusieurs autres prix nationaux. Il est ici republié dans une nouvelle version revue par son auteur. Pour suivre son actualité : wordpress. com/ (Lien -> https : //sylvieargondico. wordpress. com/)