City Hunter Rebirth Tome 11

Le retour de Ryo Saeba, le détective le plus lubriquement célèbre du manga ! Le quotidien de Ryo est bouleversé le jour où Kaori découvre qu'un bébé est apparu dans leur foyer... L'enfant n'est autre que la fille de Yukari, une armurière de talent recherchée par la pègre. En effet, son père, Kenichiro Mashiba, était lui-même une véritable légende, et aussi celui qui a amélioré l'arme du célèbre nettoyeur... City Hunter se confie alors à Saori et lui raconte les circonstances de sa rencontre avec Kenichiro... avant de devoir de nouveau se mesurer à l'araignée fulgurante, l'assassin qui tire plus vite que son ombre ! Ryo arrivera-t-il à protéger Yukari et sa petite fille ? Retrouvez tous les personnages légendaires de City Hunter dans un spin-off officiel validé par maître Hojo lui-même ! Humour, action et émotions fortes... City Hunter n'a jamais été aussi vivant !