Mon petit ami genderless Tome 2

Dans Mon petit ami genderless, suivez le quotidien lumineux d'un couple particulièrement moderne. Sous le trait de Tamekou, laissez-vous attendrir par ce nouveau manga bourré d'énergie positive. La fin d'année est toujours une période particulière pour Wako et Meguru. Entre travail et vie privée, les deux jeunes adultes arrivent pourtant à trouver leur équilibre. Et c'est toujours avec le même enthousiasme qu'ils retournent passer le Nouvel An auprès de leurs proches. Pourtant, Meguru semble parfois douter quant à son avenir professionnel, ce qui inquiète un peu la famille de sa conjointe. De nouvelles rencontres lui permettront-elles de trouver sa voie ?