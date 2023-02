Symphonie atomique

" Soyez écoresponsables : Suicidez-vous ! " Radio Collapse Le monde d'après s'effondre. Malgré l'odeur de fin des temps, des restes de civilisations subsistent, au bord du chaos, et chacun lutte pour donner du sens à sa vie. Les quatre modèles des puissances atomiques, aux abois, dominent cette désolation et se confrontent, prêts à en découdre : ultra-capitalisme américain, écologisme européen, nationalisme russe et totalitarisme social chinois. Dans ce climat délétère, l'équilibre ne tient plus qu'à un fil, sur le point de rompre. Parmi le concert des forces nucléaires spatiales, l'Europe en Transition fait figure de naine. Pour autant, alors qu'émerge une crise dans la crise, le sort de l'Humanité va peut-être dépendre des décisions de deux de ses membres, que rien ne prédisposait à cela : Juan et Agathe. Dans cette nouvelle ère, à l'Europe reconfigurée et où l'espace constitue le terrain névralgique des conflits, leurs actes vont faire écho à l'étrange soulèvement en cours dans les steppes d'Asie centrale - sous le commandement du jeune Ashkat -, et les confronter à l'énigme qu'incarne Ulan Moltov, l'âme de la rébellion, le coeur du jeu de poker à grande échelle qui débute.