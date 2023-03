Désobéissance

Une histoire sombre qui prend place à Bruxelles dans une ambiance à la fois oppressante et mystérieuse. Alors que Guillaume peine à accepter son deuil, Sarah, une quadra accro à son boulot, est renversée par une voiture, ce qui lui impose de ralentir son rythme de vie. En quittant l'hôpital, elle fait la connaissance d'une fillette qui lui demande son aide. Malgré ses hésitations, Sarah finit par accepter. Pourtant, un danger la guette, mais trop absorbée par ce qui lui arrive, elle n'en a pas conscience. Ressortira-t-elle indemne de cette quête ? Ce thriller psychologique, mettant l'accent sur tous les sentiments que peut éprouver l'être humain (injustice, chagrin, perdition, colère etc) est mené tambour battant avec des chapitres courts, efficaces, montés comme une série TV américaine. Les personnages sont très fouillés, jusqu'à l'intime, et le lecteur, confronté à l'extrême complexité humaine, est happé et provoqué par tous les protagonistes du récit, les héros comme les monstrueux. Une des intentions exprimée par l'auteur est de susciter la remise en question des lecteurs. Jusqu'où le chagrin et le deuil peuvent-il nous conduire. Objectif atteint.