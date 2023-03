Le prolifique Joann Sfar s'attaque au noir avec ce roman graphique qui magnifie Nice et met en scène M. Formidable un criminel qui se croyait rangé des voitures. Le tout avec seulement un simple feutre noir et un humour à la San-Antonio " Vous vous en foutez, de savoir commenton fait disparaître cent kilos de viande ? " Monsieur Formidable croyait s'être rangé. A Paris, il partage son temps entre sa femme, sa guitare et les clients qui jouent au poker dans l'arrière-salle de son restaurant. Mais quand un flic vient le trouver pour lui confier une mission, il n'a d'autre choix que d'abandonner sa vie paisible. Le voilà au volant, direction Nice, sa ville natale. Mais tandis qu'il file vers le Sud, le criminel refait surface... Raconter la Côte d'Azur et ses paysages avec un simple feutre et aucune couleur, c'est une contrainte qui sied à Joann Sfar. Avec Riviera, il esquisse le parcours de son alter ego, un Niçois plus vieux et plus méchant, compagnon de route parfait pour arpenter un territoire digne des meilleurs romans noirs. Riviera, c'est la mort. Au soleil.