Pas toujours facile de ne pas être comme tout le monde : Oskar habite dans un vieux château, ses parents sont aventuriers et parcourent le monde, son père est un doux rêveur, sa grand-mère loufoque circule en montgolfière, Oscar va à l'école en cariole tirés par des chevaux, et comble de l'étrange, Oskar arrive un jour à l'école avec, Achille, un lucitrodon, un genre de petit dragon orange que ses parents ont rapporté de Patagonie. C'en est trop ! Oskar se trouve confronté à la peur et la méfiance de certains comme la maîtresse d'école et aux méchancetés de ses camarades d'école. Quant au garde-chasse, il n'a qu'une idée : se débarrasser d'Achille ! Comment Oskar et Achille vont-ils arriver à se faire accepter... ?