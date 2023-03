L'écriture inclusive, et si on s'y mettait ?

Le guide de référence pour tout comprendre sur l'écriture inclusive. L'écriture inclusive est une tradition française qui fait régulièrement polémique. De plus en plus de personnes s'interrogent sur son usage : que recouvre-t-elle vraiment ? Quels sont ses enjeux en termes d'égalité ? Comment l'appliquer au quotidien et sur quelles règles s'appuyer ? L'ambition de cet ouvrage est de répondre aux questions les plus fréquemment posées par la population française et de proposer des solutions concrètes pour qui souhaite avoir un discours plus inclusif. Ce livre, à lire comme un guide, n'élude aucune critique ni question difficile, les réponses proposées font état des dernières connaissances sur le sujet et offrent de multiples points de vue et expertises pour enrichir la réflexion et l'accompagner concrètement. L'auteur : Raphaël Haddad Docteur en communication politique et publique, auteur du dernier rapport du Haut conseil à l'égalité sur l'écriture inclusive avec la participation de 17 invités prestigieux : Eliane Viennot (linguiste) Clément Viktorovitch (chroniqueur chez Quotidien), Marie Darrieussecq (écrivaine), Brigitte Gresy (membre du Haut Conseil à l'égalité) et bien d'autres !