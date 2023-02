Sorcières d'or Tome 1

Divisées par leur ordre. Unies par la vengeance. L'ordre des Obeah règne sur le royaume d'Aiyca. Mais un jour, la terrible doyenne Cariot renverse l'impératrice et jette sa fille Iraya en prison. Des années plus tard, cette dernière croupit toujours dans sa cellule, préparant sa revanche contre celle qui a tué sa mère et ruiné son existence. De son côté, Jazmyne, la fille de la doyenne, ne peut plus supporter les décisions cruelles de sa mère et son souhait de faire perdurer des rituels barbares comme celui de la Récolte, au cours duquel sa jeune soeur a été sacrifiée pour renforcer le pouvoir du royaume. Ennemies jurées, Iraya et Jazmyne vont pourtant conclure une alliance précaire pour mettre fin au règne de la despote. Mais entre la tentation du pouvoir et l'aveuglement de la vengeance, seront-elles capables de dépasser leur rivalité ? "Fourmillant de détails, Sorcières d'or est une cascade tonitruante de magie, de vengeance et d'intrigues. L'esprit de Ciannon Smart entraîne le lecteur directement au coeur d'un monde vivant et périlleux, où le pouvoir repose entre les mains des femmes et où le destin s'articule autour des liens qu'elles détruisent et forgent. ' - Samantha Shannon, autrice de Le Prieuré de l'Oranger et de The Bone Season .