Le Tao du son. Thérapie sonique pour le XXIe siècle

Un spécialiste en bio-énergie et musicien démontre que le son, au même titre que la couleur et le mouvement, est l'un des outils les plus les efficaces pour dissoudre les énergies négatives accumulées dans notre champ d'énergie personnel, en vue d'améliorer la santé et d'harmoniser l'être physique et psychique. Quand l'art, l'esprit et la science ne feront plus qu'un seul accord, alors la terre sera en paix avec le ciel. - ; Fabien Maman Cet ouvrage donne accès à une nouvelle dimension de l'art thérapeutique : la médecine vibratoire, encore nommée thérapie du son. L'auteur est un musicien renommé qui possède une longue pratique spirituelle ainsi que de vraies vertus scientifiques, vertus qui l'ont mené à travailler avec des chercheurs du monde entier. La médecine vibratoire s'impose au carrefour des traditions orientales et occidentales, comme l'exploration de la puissance effective des sons musicaux sur les cellules, ainsi que sur le champ énergétique individuel ou " aura ". Tel Orphée qui enchantait la nature par ses chants, Fabien Maman utilise et déploie la richesse harmonique des sons, afin de redonner à l'homme sa place au sein de l'unité cosmique. Mise en connexion avec les dernières avancées scientifiques, la thérapie des sons permet de recentrer l'être et de l'ouvrir à sa vraie dimension universelle. A l'aide d'exercices pratiques - ; méditation, chant, expériences sensorielles élargies - ; , Fabien Maman nous remet en contact intime avec le coeur du monde et nous aide à retrouver ce souffle et cette lumière des origines sans lesquels il ne saurait y avoir d'éveil de la conscience et de voie de guérison possibles.