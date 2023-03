Les secrets de la magie des bougies

Comprendre la magie, c'est comprendre comment fonctionne la nature ! La lumière est l'élément qui anime le monde, prodigue la vie et rythme la nature, les animaux et les hommes. Dans les sorts et les rituels, la lumière est symbolisée par les bougies, mais la Lumière divine est d'abord présente à travers la flamme qui anime le sorcier. Dans ce carnet richement illustré, vous découvrirez comment la lumière définit la nature des sorts et des rituels, parfois même sans le savoir. Au préalable, vous apprendrez comment consacrer votre espace dédié à la magie, préparer un autel ainsi que le matériel et les ingrédients nécessaires à votre pratique, mais aussi la consécration aux quatre éléments, les rituels d'ouverture et de fermeture de vos travaux, et comment activer et détruire un sort. Puis, au fil des pages, vous serez initié par Marc Neu, sorcier contemporain authentique, à la technique du scrying ou comment lire dans une boule de cristal, un miroir ou une coupe d'eau. Vous pratiquerez la magie de la manifestation pour matérialiser vos rêves, mais aussi, la magie de renforcement ainsi que l'art de fabriquer de puissants talismans pour réaliser vos intentions dans la matière.