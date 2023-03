Mon corps et alors ?

Corps, sexualité, santé, menstruations, reproduction... Le manifeste illustré qui lève tous les tabous liés au corps des femmes et s'attaque aux injonctions issues du patriarcat, pour vivre en paix sans se soucier du regard des autres, apprendre à s'aimer et à s'accepter comme on est. Pourquoi faudrait-il cacher nos tétons, nos vergetures, nos poils, le sang de nos règles... ? Pourquoi des canons de beauté irréalistes continuent-ils de nous pourrir la vie ? Pourquoi le plaisir sexuel serait-il l'apanage des hommes et la contraception à la charge des femmes ? Pourquoi certaines maladies dites " féminines " demeurent incomprises, l'orientation sexuelle un " problème " à résoudre, le consentement un concept obscur ? Ce manifeste illustré aborde tous les tabous auxquels les femmes et les minorités de genre sommes encore confrontées, dans leur quotidien et dans leur chair. Laetitia Duveau, artiste et autrice du compte @curatedbygirls, y donne des clés - sous la forme de brèves coup de poing et de punchlines - pour déconstruire les stéréotypes et sortir des diktats hérités du patriarcat qui gangrènent encore notre société. Une ode à la diversité et à la beauté de nos corps, au respect de soi et des autres.