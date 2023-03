Les larmes de Psyché

Les récits les plus sombres de la mythologie adaptés pour les adolescents. Dès 12 ans. Psyché, fille du roi Leïos, tente, depuis son plus jeune âge de cacher son immense beauté aux yeux d'Aphrodite. En effet, la déesse de l'amour, à la terrible jalousie, ne tolère aucune rivale. Pourtant, un jour, Psychée ne parvient plus à se dérober au regard du monde. Pour la punir, la divinité, folle de rage, lui impose un mariage avec un monstre, ignorant que son fils Eros est tombé sous le charme de la jeune princesse et ne peut se résoudre à l'abandonner.