Restez connectés ! Comment décoder le vocabulaire du digital et de l'entreprise moderne

Dans un monde qui va vite, de plus en plus vite, l'évolution du langage n'est plus le privilège des nouvelles générations mais aussi celui des bouleversements technologiques. Ceux-ci sont accompagnés d'un vocabulaire prolifique : ATAWADAC, BYOD, MOOC, SPOC... et chaque jour apporte son lot de mots nouveaux. A tel point que, même pour les spécialistes, il y a de quoi en perdre son latin ! Le jargon du numérique est évolutif, complexe et varié et chaque mot peut en cacher un autre. Pourtant, parler digital est devenu une nécessité pour survivre et un challenge de tous les jours dans un monde où la transformation numérique est incontournable. Cet ouvrage regroupe les principaux termes, signes, acronymes, néologismes et anglicismes à connaître pour comprendre les usages et les enjeux de ce changement profond qui impacte notre civilisation. Alors, découvrez 1 ? 000 mots qui vous aideront à décoder le vocabulaire du digital et de l'entreprise moderne !