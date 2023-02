"Je suis une adolescente karatéka-ninja-hémophile". Hortense est hémophile. Elle vit constamment protégée, entourée et emballée précieusement, comme dans du papier bulle. Mais Hortense veut bouger, se heurter aux choses de la vie. Elle n'a pas peur, elle est forte, curieuse, féroce. Lauréat du Prix jeunesse des libraires du Québec 2014 pour Edgar Paillettes Finaliste du Prix du Gouverneur général 2016 pour Florence et Léon, dans la catégorie littérature jeunesse de langue française - livres illustrés. En 2017, finaliste du Prix Espiègle et du Prix Alvine-Bélisle, ainsi que gagnant du Combat aux mots pour L'enfant mascara. Finaliste du Prix du Gouverneur général 2019 en tant qu'auteur pour Le pelleteur de nuages (illustré par Josée Bisaillon), dans la catégorie Littérature jeunesse de langue française - livres illustrés