My Hero Academia Smash Tome 5

La parodie survoltée de My Hero Academia ! Et si les robots du championnat de Yuei ressemblaient tous à M. Aizawa ? Et si Ochaco avait une passion cachée pour le base-ball ? Et si la seconde A croisait le chemin d'un vilain dont l'alter rajeunissait ses ennemis ? Toutes les situations les plus improbables que vous ayez jamais imaginées en lisant My Hero Academia rassemblées dans une série de gags plus fous les uns que les autres ! Retrouvez tous les personnages du manga phénomène dans un recueil d'histoires courtes à l'humour déjanté ! Sans tabou ni limites, cette parodie plus ultra vous fera découvrir vos héros sous un nouveau jour !