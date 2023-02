Quelles musiques pour la piste ? Musique au cirque de la fin du XVIIe siècle à nos jours

Cet ouvrage rassemble des chercheurs et chercheuses issues de différents domaines et usant de méthodologies parfois distinctes. Histoire, musicologie, sociologie, arts de la scène s'y côtoient pour retracer une histoire du cirque à travers le prisme musical. La création contemporaine n'est pas en reste, puisqu'elle est observée par des auteurs et autrices, qui sont aussi des praticiens et des praticiennes engagé·e·s auprès de compagnies en activité. Le cirque laisse à la musique le soin d'ancrer l'action dans une ambiance et de lui donner du caractère, voire de la profondeur. Première accompagnatrice des numéros, elle devient nécessaire à toute conception dramaturgique. Aussi, l'histoire du cirque ne peut être abordée sans observer cette composante majeure de son évolution.