Le premier polar coup de poing de Marc Fouchard Nadia, jeune policière pugnace et volontaire, mène l'enquête avec Jérémy, son collègue et fiancé, sur les trafics de Sophiane, le plus gros caïd du 93. Au cours de son investigation, elle en vient à soupçonner son petit frère, Idriss, d'être mêlé au business de Sophiane. Même si elle a coupé toute relation avec sa famille depuis de nombreuses années, elle va tout de même renouer avec lui pour l'alerter sur les risques qu'il court à fréquenter le grand banditisme. Lorsqu'il lui promet qu'il n'a rien à voir avec le caïd, Nadia décide de le croire. Jusqu'au jour où l'irréparable se produit : un policier est abattu. Nadia va devoir choisir entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption, la police.