Célèbre bandit né à Brooklyn d'une famille immigrée italienne, Al Capone (1899-1947) est une figure de la culture populaire américaine. A sa sortie de l'île-prison d'Alcatraz, en 1939, malade, il entreprend cette autobiographie qui est aussi son testament. Il peint le Chicago de la prohibition, au début des années 20, où l'on rencontre une ribambelle de malfrats peu fréquentables que le cinéma, depuis, a rendus célèbres. Ses souvenirs se lisent ainsi comme un album de la brigade criminelle et proposent des portraits de gangsters dont la majorité ont fini le corps criblé de balles. Dans ce livre étrange et glaçant, Capone cherche à laisser une dernière image : celle d'un homme presque attachant, moins cruel que dans la réalité. Lissant les événements sanguinaires, démentant son implication dans la prostitution, relativisant son rôle dans le banditisme et se présentant comme le plus fidèle des maris, il rédige ainsi l'autoportrait d'un personnage de l'histoire américaine dont la célébrité égale celle des stars de Hollywood ou des présidents Roosevelt ou Kennedy...