Géopolitique de l'agriculture. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde

L'agriculture est au coeur de la géopolitique. Combien de conflits s'enracinent dans une terre disputée ou dans une eau rare ? Combien de révoltes sont aussi celles de la faim ? Peut-on rêver de souveraineté ou de puissance sans sécurité alimentaire ? Ces questions traversent l'histoire contemporaine et resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialistes incontestés, les auteurs proposent 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de cette activité ancestrale et universelle. L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.