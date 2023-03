La Petite Gymnaste qui ne rentrait pas dans son justaucorps

Le premier conte body positive pour les enfants ! Dans ce conte d'éveil, le jeune lecteur part à la rencontre de Tinie, une petite fille passionnée par la gymnastique rythmique et sportive. Aussi talentueuse soit-elle, quelque chose l'empêche de rejoindre un club : elle est complexée par son corps et les moqueries des autres fillettes. Sa maman et son institutrice ne comptent toutefois pas la laisser se priver de son plus grand plaisir : Tinie a tout ce qu'il lui faut pour devenir la star du gala de fin d'année ! Ce conte redonnera confiance aux petites filles et aux petits garçons qui se sentent complexés par un physique différent des autres. Comme Tinie, ils apprendront à passer outre les remarques cruelles et à se concentrer sur leur passion. Leur corps n'est pas leur ennemi, mais leur meilleur ami : celui qui leur permet de bouger, de jouer, et parfois de réaliser des exploits ! Stéphanie Abellan habite dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan.