En votre intime conviction

Dans la peau d'une jurée : immersion aux Assises. " La loi ne pose aux jurés qu'une seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ? ' " " Je ne sais pas s'il existe des procès exemplaires, si celui-ci en est un, mais pour tous, c'est l'instant du verdict. Pour les trois accusés, pour les avocats, les parties civiles, les juges et les jurés, le moment qui va clôturer sept jours d'un procès en appel pour meurtre en bande organisée et complicité de meurtre en bande organisée. La fin d'une tragique histoire de petits bandits, entre règlement de comptes, bêtise sordide et violence sans frein. Trois types dans un garage, qui ont piégé leur victime avant de la tuer à mains nues. "