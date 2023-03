Mystic Flown. Tome 1 : Le Maître des arcanes

- Une enquête passionnante, oscillant entre magie et technologie. - Des robots destructeurs créés par un mystérieux peuple inconnu. - La rencontre touchante de deux jeunes adultes trop longtemps enfermés dans la solitude et la peur. Un jeune maître-cartes traqué depuis son enfance car il détient les arcanes les plus puissantes au monde. Une étudiante solitaire dont les émotions incontrôlables sont la source d'immenses pouvoirs. Une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du Continent. Dans ce jeu de forces et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leur secret. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes porteur de l'as de la Mort et du Joker : Sadge. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse université des magies. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des ARM, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre.