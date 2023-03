Enracinées

Est-ce qu'on s'entendrait si on se rencontrait aujourd'hui ? Pauline et Anouk sont soeurs. Elles ont huit ans d'écart : un gouffre pendant l'enfance. Désormais adultes, voici le temps des retrouvailles : il faut réapprendre à se connaître. Dans cette correspondance poétique et photographique, elles esquissent une mémoire commune. De confidences en promesses, un échange qui sublime les liens familiaux et la sororité.