Dieu n'a pas créé la nature

La Bible et après elle le judaïsme ont-ils produit une pensée de " la Nature " susceptible d'éclairer les grands débats contemporains sur l'avenir de la planète ? Ce livre, met en évidence, plus qu'une " écologie " juive, une pensée juive du " monde " et de ses équilibres. Quel est le statut de l'Homme en ce monde, son pouvoir, ses responsabilités ? Quelle est la " nature " des choses ? Comment préserver l'ordre et l'équilibre de ce monde sans aliéner sa liberté ? Ce livre n'est pas un traité, ni un essai. C'est un vagabondage. Une méditation libre. Avec ses arrêts, ses détours, ses impasses, ses rencontres improbables. Jean-Christophe Attias propose aux lecteurs de le suivre, immergés dans un univers culturel aussi foisonnant, mystérieux, contradictoire, que ce que nous avons pris l'habitude, peut-être à tort, d'appeler " la Nature ". Des hommes, des femmes, le peuple juif et les nations, tout le monde ou presque est là, dans ces pages. Il y a de la science et de l'intime, de la rigueur, mais aussi de l'émotion, et parfois de l'humour... Et Dieu, aussi, bien sûr, le créateur et le maître, désormais bien silencieux, peut-être inexistant, d'un monde qui s'effondre à cause de nous.