Mon cahier pour assurer en Orthographe. Les cahiers de la formation, Edition 2023

Pour se " re "mettre facilement à l'orthographe et écrire sans faute ! Un cahier d'apprentissage pour se remettre à niveau, revoir les bases indispensables et consolider ses acquis en orthographe. - 52 règles utiles au quotidien - Plus de 200 exercices pour écrire correctement sans y penser - Plus de 30 dictées enregistrées pour s'entraîner - 15 activités en lien avec la maîtrise des écrits professionnels