Toutes les coïncidences ne sont pas heureuses... Ils se sont rencontrés par hasard, puis Francesca, une charmante archéologue, s'est très vite liée avec cet homme élégant et aisé qu'est Oliver Halkin. Mais bientôt des coïncidences troublantes se multiplient, et même des accidents terrifiants. D'anciens étudiants de son cursus universitaire meurent dans d'étranges circonstances, si bien que Francesca commence à croire à un complot ou, pire, à une malédiction. Est-elle en train de perdre la tête ou est-elle la prochaine sur la liste ? Elle ne sait plus que penser ni à qui faire confiance. Quel rapport avec Oliver et son fils Edward ? Aucun... en apparence. Mais quelque chose la dérange chez ce garçon, et Francesca se met à soupçonner un secret qui pourrait lui être fatal... " Peter James a trouvé son créneau, quelque part entre Stephen King et Michael Crichton. " Mail on Sunday