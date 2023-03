L'éducation bienveillante, ça suffit. Pour une éducation rationnelle

Elever son enfant avec bienveillance, c'est être attentif à ses émotions, c'est poser des cadres qui faciliteront la relation, c'est valoriser la compréhension et l'empathie. Mais est-ce suffisant ? A être trop écoutés et trop valorisés, certains enfants deviennent arrogants, irrespectueux, et même des enfants tyrans... Si l'on ne veut pas que nos enfants deviennent ces enfants-là, qui ignorent les autres, ils doivent trouver, face à leurs demandes permanentes et à leurs désirs incessants, une autorité qui intègre le "non" et définit des limites claires. Oui, on peut éduquer un enfant avec un tant soit peu de contraintes et d'exigences, car c'est en lui apprenant à faire des efforts qu'il progressera. En examinant les principes de l'éducation bienveillante, Didier Pleux définit ce qu'est l'autorité, juste, bienveillante, exigeante, pas toujours complaisante, mais qui prépare l'enfant à la vie réelle. Une réflexion salutaire pour aider parents et enfants à vivre harmonieusement, et les parents à jouer leur vrai rôle de parents.