Née à Lourdes en 1844, Bernadette a quatorze ans lorsqu'elle voit dix-huit fois la Vierge Marie apparaître au fond d'une petite grotte. Elle est alors emportée par le tourbillon des événements qui se déchaînent et qu'elle affronte courageusement : peurs, doutes, colères, interrogatoires, menaces et incompréhensions... Mais la jeune fille a du caractère et tient bon. Elle ne tremble pas et accomplit fièrement sa mission : être une fidèle messagère entre le ciel et les hommes.