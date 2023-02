Avengers : Kang War. Edition limitée

Les Avengers ont fait la connaissance de la mystérieuse Mantis, censée devenir la Madone Céleste. Mais en quoi cela consiste exactement ? Et quel rôle va jouer Kang le Conquérant dans cette histoire ? Avec en plus les origines de la Vision, un mariage chez les Avengers et l'arrivée de nouveaux membres ! Et lors d'une deuxième confrontation avec Kang, l'Escadron Sinistre entre en piste ! C'est désormais officiel : Kang, apparu pour la première fois dans le dernier épisode de la saison 1 de Loki et vilain du film Ant-Man & La Guêpe : Quantumania, sera le prochain "Thanos" de l'univers cinématographique, avec deux films Avengers d'ores et déjà prévus en 2025, dont le premier s'intitule The Kang Dynasty ! Le moment est donc venu de revenir sur les temps forts de la carrière du vilain et de ses affrontements avec les héros Marvel.