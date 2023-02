Star Wars : Halcyon Legacy

Embarquez à bord de l'Halcyon ! Alors que le vénérable vaisseau de croisière navigue dans la Galaxie, il est pris d'assaut par les forces du Premier Ordre. Mais le secret de la survie de l'Halcyon et de ses passagers se trouve peut-être dans sa longue histoire qui remonte à l'époque de la Haute République. Des Jedi, les Nihil, Aurra Sing, Anakin Skywalker, Padmé, Asajj Ventress ou Lando : ils sont tous liés à l'histoire de ce prestigieux vaisseau et ils sont tous présents dans ce récit qui se déroule sur plusieurs siècles ! Ethan Sacks (Bounty Hunters) et Will Sliney (L'Ascension de Kylo Ren) refont équipe après Star Wars : Galaxy's Edge dans un album basé sur le même principe : raconter une histoire autour d'une attraction des parcs Disney. Ici, le Halcyon sert de base pour l'hôtel Star Wars qui existe en Floride (et qui est toujours un grand succès). Mais nul besoin d'y avoir séjourné pour profiter du comic book !