Une communauté déchirée

Près d'une oasis, une communauté d'éleveurs - simple et discrète - mène une vie harmonieuse. Mais alors qu'elle s'agrandit, elle entame sa division. De nouveaux villages et cantons apparaissent, dirigés par des cheikhs tyranniques, déterminés à étendre leur influence. Alliances et trahisons se font alors jour, au mépris de la communauté tout entière. Quand un seul homme décide de se dresser contre le système afin de favoriser le vivre-ensemble et une cohabitation pacifique, un nouvel espoir renaît. Malheureusement, divers camps opposés se renforcent, et une guerre éclate... Cette communauté - autrefois si belle et harmonieuse, mais aujourd'hui déchirée - parviendra-t-elle à retrouver son unité originelle ? Dans son premier roman, Fatharahaman Zakaria Mahamat brosse, avec beaucoup de justesse et une grande intelligence, le parcours d'une communauté brisée par les jeux d'influence et de pouvoir de ses dirigeants, tout en invitant à réfléchir, à se questionner sur de nombreux sujets politiques et sociétaux.