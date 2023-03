Une si douce bataille ; L'étreinte du Dr Santiago

Série "Urgences espagnoles" - Tome 3 & 4 / 4 L'équipe de Santa Aelina est toujours prête à sauver des vies ! Une si douce bataille, Louisa Heaton Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, Grace et Diego se retranchent dans leur chagrin... jusqu'à s'éloigner l'un de l'autre. Mais, aujourd'hui qu'ils se retrouvent à l'hôpital de Santa Aelina, les époux doivent mettre leurs différends de côté pour se comporter comme les professionnels avertis qu'ils sont. Et c'est dans le bloc opératoire que resurgit bientôt, entre la sage-femme et le chirurgien, ce lien unique qui les a autrefois rapprochés... L'étreinte du Dr Santiago, Tina Beckett Depuis l'accident de cheval qui a bouleversé sa vie, Elena garde son coeur à l'abri du chagrin. Pourtant, celui-ci se met à battre furieusement lorsque le Dr Santiago Garcia, invité à un mariage tout comme elle, lui offre un baiser époustouflant. Alors, pour la première fois depuis une éternité, Elena est tentée de prendre le risque d'aimer...