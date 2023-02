Comment détyranniser des frères et soeurs en 10 leçons

Des frères et soeurs, ça cafte tout, et ça se bagarre... Pas de panique, on va les détyranniser étape par étape ! Des frères et soeurs, ça cafte tout, et ça se bagarre sans arrêt. Difficile de les supporter, surtout quand on les a sur le dos toute la journée ! Pas de panique, grâce à ce petit manuel explosif, l'enfant trouvera des conseils indispensables et bien sentis prodigués en 10 leçons, pour amadouer ses frères et soeurs.