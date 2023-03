Reality Quest Tome 1

Accro aux jeux vidéos, Do-Wan est harcelé par les grosses brutes de son école. Et le jour où il est obligé par ses harceleurs de finir une partie sous la menace, il meurt littéralement d'une overdose de jeux vidéo ! Mais tout n'est pas fini pour lui. Un administrateur le fait revenir à la vie. Sauf que cette fois-ci les choses ont changé. Il devient surpuissant et peut enfin se défendre contre les brutes. Mais il y a un petit bémol : ces nouvelles compétences sont attribuées en échange de missions très périlleuses... Et Do-Wan doit se battre contre des ennemis de plus en plus dangereux...