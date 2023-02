Ant-Man. Fourmi-versaire

Retour aux origines pour Hank Pym, qui doit sortir avec sa petite amie Janet Van Dyne. Personne n'a prévenu les ennemis d'Ant-Man qu'il ne valait mieux pas le contrarier durant cette soirée ? Eric O'Grady n'est certes pas le plus fiable des Ant-Man mais quand les Skrulls attaquent, il faut bien lui faire confiance ! Quant à Scott Lang, il a une mission importante : garder la prison retenant Ultron. Plus facile à dire qu'à faire ? Alors que le troisième volet des aventures d'Ant-Man et de la Guêpe arrive sur les écrans (avec Kang en vilain), Al Ewing (S. H. I. E. L. D. , Immortal Hulk) et Tom Reilly (The Thing) reviennent sur la carrière de tous les personnages ayant porté le costume du plus petit des super-héros. Un voyage à travers l'histoire d'Ant-Man passée, présente et future !