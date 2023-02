Lettres à Alice et quelques autres

Après tant d'années de silence, ceci vous parviendra, je l'imagine, presque comme une voix d'entre les morts, et pourtant, ces années n'ont fait aucune différence perceptible dans la clarté des souvenirs que j'ai de l'époque où nous avons bel et bien entretenu une correspondance. Je commence à sentir ce qu'est la mémoire défaillante d'un vieil homme touchant les événements récents et les nouveaux amis, [... ] mais il y a en moi une image mentale aussi vive que jamais de quelqu'un qui fut, pendant de longues années, mon amie-enfant idéale. On trouvera ici l'intégralité des échanges conservés entre Lewis Carroll et Alice Liddell, ainsi qu'un choix de lettres à ses autres amies.