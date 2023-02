Arifureta : Origines Tome 4

Oscar Orks est un synergiste au talent incommensurable qui dissimule ce talent afin de couler des jours tranquilles. Milady Raisen est la détentrice d'une ancienne magie divine et descendante d'une famille nommée "les bourreaux" . Ils décident de s'unir pour s'opposer aux divinités. Sans le savoir ils vont lier leur destin à celui d'Hajime et le feront devenir l'homme le plus fort du monde.