Piège virtuel

Les congés sont enfin arrivés, et Zack et son ami Feliz comptent en profiter pour participer à un super tournoi de leur jeu vidéo favori. Seul petit hic : un nouveau voisin débarque dans le quartier, et la venue de cet homme un peu étrange chamboule les plans des deux gamers. Avec sa soeur Maé, Zack doit aider l'inconnu à emménager... ordre de leur mère ! Pendant qu'ils donnent un coup de main au nouveau voisin, Zack, Maé et Feliz font d'horribles découvertes. Ils voient des choses qu'ils auraient préféré ne JAMAIS voir... et vous non plus !