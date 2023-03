Prier 15 jours avec saint Bonaventure

Né dans le Latium et mort au concile de Lyon en 1274, Jean de Fidanza, plus connu sous le nom de Bonaventure, fut un homme d'action, d'étude et de prière. Enseignant, maître spirituel, biographe de François d'Assise, supérieur de l'ordre des Frères mineurs, il s'intéressa à tous les débats théologiques et philosophiques de son temps, les éclairant toujours en référence à l'Ecriture Sainte ; son Itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu et le Breviloquium, oeuvres majeures dans l'histoire chrétienne, lui valurent d'être reconnu Docteur de l'Eglise, au côté de Thomas d'Aquin. Dans sa suite du Christ à la manière de François d'Assise, Bonaventure chercha à allier conversion et institution afin de garder vivante l'intuition du Pauvre d'Assise. "Ce que saint François n'avait fait que sentir et vivre, saint Bonaventure allait le penser" , écrivait le philosophe Etienne Gilson. Entré en 1998 chez les Frères Mineurs Capucins, fils de saint François d'Assise, frère Eric Bidot a occupé divers services dans son Ordre, dont celui de ministre provincial pour la France. Il est l'auteur de La création retrouvée. L'écologie selon saint François (Editions de l'Emmanuel, 2021).