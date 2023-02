Plan comptable général. Edition 2023-2024

Un outil de travail indispensable pour tous (étudiants, candidats, professionnels...) et autorisé aux examens et concours. Le Plan Comptable Général, conforme au règlement de l'ANC N°2022-04, comprend la liste intégrale des comptes, à jour au 1er janvier 2023. Ce support pratique, au format dépliant, comporte tous les comptes classés par couleurs pour une meilleure lisibilité : - classe 1 : comptes de capitaux - classe 2 : comptes d'immobilisations - classe 3 : comptes de stocks et d'en-cours - classe 4 : comptes de tiers - classe 5 : comptes financiers - classe 6 : comptes de charges - classe 7 : comptes de produits - classe 8 : comptes spéciauxIl comporte une mise en avant des trois systèmes : le système abrégé, le système de base et le système développé. + le résumé du plan de comptes, à visualiser en un coup d'oeil