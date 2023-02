Méli-mélo de matous

Tobie le chat balaie de tout petits confettis. Capucine mange des tartines à la sardine. Quant à Mia, elle brosse son petit chihuahua. A moins que ça soit l'inverse ? Et si c'était Mia qui balayait des tartines à la sardine, Louison qui brossait de tout petits confettis et Tobie qui mangeait son petit chihuahua ? A l'enfant d'associer la tête, le corps et les jambes qu'il veut pour créer son matou préféré... et sa drôle d'histoire, sens dessus dessous !