Le fabuleux voyage interplanétaire

Une aventure dont tu es le héros ! Sur chaque double-page, le lecteur doit résoudre un ou deux jeux (7 erreurs, labyrinthe, devinettes, trouver un doublon, rébus...) avant de choisir un itinéraire. Un récit plein de rebondissements ! Alors que tu joues au parc après l'école, tu fais une rencontre inattendue. Zugga, un petit bonhomme vert à antennes, s'est perdu et a besoin d'aide pour retourner chez lui, sur la planète Bulgroz. Comme tu n'as peur des aliens et que tu as toujours rêvé de visiter notre galaxie, tu te mets à la recherche d'une fusée... décollage immédiat ! Sur chaque page, résous les énigmes, devinettes et autres rébus, puis choisis ton propre chemin en te rendant à l'une des pages proposées. Bon courage et bonne quête !