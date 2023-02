Là-haut sur la montagne, l'était peut-être un vieux chalet, mais l'était surtout des pâturages verdoyants où baguenaudent des moutons par dizaines. Non loin, un petit loup pas très dégourdi les observe en salivant. Assis à ses côtés, un ogre ludophile tente de lui donner quelques conseils de chasse. Pour Quelques Moutons de Plus, c'est l'histoire de ce petit loup, ses tentatives, ses doutes, ses échecs, mais aussi ses relations avec les autres, soit ses parents, un autre loup du nom de Nicéphore, la sorcière, le berger, une marmotte, et on en oublie. Installez-vous, bienvenue dans les pâtures !