Dès sa sortie en 1988, Le Tombeau des lucioles d'Isao Takahata a captivé le public avec son drame sans concession, et il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands films d'animation de tous les temps. Pourtant, le sombre chef-d'oeuvre des studios Ghibli reste peu analysé en dehors du Japon, alors même que sa signification est farouchement contestée - Takahata lui-même a déploré que peu de Japonais aient saisi son message. Dans la première véritable étude du film en Europe, Alex Dudok de Wit (réalisateur de LA Tortue Rouge) explore ses thèmes, ses dispositifs visuels et son utilisation révolutionnaire de l'animation, ainsi que le contexte politique dans lequel il a été réalisé. S'appuyant sur des récits non traduits de l'équipe du film, il décrit également sa production mouvementée, qui a failli conduire Takahata et son studio au désastre.