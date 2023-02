Blue Giant Supreme Tome 11

Les Dai Miyamoto Number 5 ont fait des miracles sur la scène d'un festival de rock. Ils sont alors invités à se produire à North Sea, le plus grand événement de jazz en Europe, et dans une des plus grandes salles. Mais alors que le quartet surfe sur le haut de la vague, Dai pense à... dissoudre le groupe ! Comment vont réagir les autres membres, qui s'apprêtent à relever ce nouveau défi ? Un concert où tout est mis en jeu va commencer...